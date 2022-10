Liveticker ab 13 Uhr : Fortuna trifft auf Arminia Bielefeld

Daniel Thioune. Foto: dpa/Marius Becker

Liveblog Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat am 10. Spieltag der 2. Bundesliga den Absteiger Arminia Bielefeld zu Gast. Die Mannschaft von Daniel Thioune hofft dabei auf den dritten Heimsieg in Folge. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.