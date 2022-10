Der 1.FC Nürnberg hinkt den eigenen Erwartungen in dieser Saison hinterher und hat bereits einmal den Trainer gewechselt. Markus Weinzierl ersetzte Robert Klauß an der Seitenlinie. Doch auch das Debüt von Weinzierl beim „Club“ ging schief. Seine Mannschaft verlor in der Vorwoche mit 2:3 gegen Holstein Kiel.