Ab 18.30 Uhr im Liveticker : Fortuna bittet die Roten Teufel zum Tanz

Fortuna-Trainer Daniel Thioune. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Liveblog Hannover Am 17. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Fortuna Düsseldorf den 1. FC Kaiserslautern. Nach der Niederlage in Hannover könnte das Team von Daniel Thioune vor der WM-Pause den Anschluss an die Aufstiegsplätze herstellen. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

