Bozenik hat das 1:0 auf dem Fuß! Dähne spielt einen Pass direkt in den Fuß von Bozenik, der schon an der Strafraumkante steht. Der Stürmer hat eigentlich freie Bahn, scheitert aber am Kieler Schlussmann. Sander kommt noch von hinten angerauscht und stört Bozenik. Trotzdem muss er hier eigentlich das Tor machen.