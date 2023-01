LIVE Jetzt im Liveticker Fortuna empfängt Magdeburg zum Rückrundenauftakt

Düsseldorf · Fortuna Düsseldorf empfängt zum Auftakt der Rückrunde den 1. FC Magdeburg in der heimischen Arena. Ein Sieg gegen den Aufsteiger ist Pflicht, will die Elf von Trainer Daniel Thioune noch einmal oben angreifen. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

27.01.2023, 17:55 Uhr

Fortuna gewann das Hinspiel in Magdeburg 2:1. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Von Justus Stelly

So sieht der Spielplan von Fortuna in der Zweiten Liga aus 18fümmenneunzich Wichtige Neuigkeiten für den Verein und die Fans gab es bereits gestern. Daniel Thioune und sein Trainerteam haben ihre Verträge bis 2025 verlängert.



18fümmenneunzich Für die Fortuna geht es als Tabellen siebten zum Start des Fußballjahres 2023 darum, an den Aufstiegsplätzen dranzubleiben. Momentan beträgt der Rückstand auf den dritten Platz sieben Punkte. 18fümmenneunzich Außerdem im Kader: Boss, Lawrence, Brünker, Ceka, El Hankouri, Müller, Bittroff, Ito, Ullmann 18fümmenneunzich Und so starten die Gäste aus Magdeburg: Reimann - Bockhorn, Gnaka, Piccini, Heber - Elfadli, Rieckmann, Conde - Atik, Castaignos, Kwarteng 18fümmenneunzich Auf der Bank nehmen Platz: Gorka, Hoffman, Hennings, Oberdorf, Ginczek, Böckle, Hendrix, Fernandes Neto 18fümmenneunzich So startet die Fortuna: Kastenmeier – Zimmermann, Klarer, de Wijs - Klaus, Sobottka, Appelkamp, Tanaka, Karbownik - Kownacki, Peterson. 18fümmenneunzich Herzlich willkommen zum Rückrundenauftakt in Liga 2. Fortuna Düsseldorf empfängt den 1. FC Magdeburg. Um 18.30 Uhr ist Anpfiff in der Merkur Spiel-Arena. Tickaroo Live Blog Software

(RP)