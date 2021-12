Eine bärenstarke 1. Halbzeit der Düsseldorfer in Darmstadt – der taktische Kniff von Preußer mit der Dreierkette funktioniert ideal. Seine Elf spielt nicht die Sterne vom Himmel, aber sehr konsequent und exzellent organisiert das, was gegen diese Darmstädter nötig ist. Die Basics stimmen und so geht auch die Führung absolut in Ordnung. Hennings hat die Bemühungen der Düsseldorfer zweimal belohnt.