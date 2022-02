Nach zwei Heimsiegen in Folge muss Daniel Thioune heute zum ersten Mal mit seiner Mannschaft auswärts ran. Das Spiel hat erneut einen richtungsweisenden Charakter. Aue, Dresden, Rostock und Ingolstadt konnten an diesem Wochenende nicht gewinnen. Mit einem Sieg könnte sich die Fortuna also etwas Luft im Abstiegskampf verlassen.