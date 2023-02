LIVE Liveticker Fortuna startet unverändert gegen Sandhausen - Niemiec auf der Bank

Düsseldorf · Nach dem Pokal-Drama in Nürnberg steht für Fortuna Düsseldorf wieder der Liga-Alltag in der Zweiten Bundesliga an. Gegen den SV Sandhausen wollen die Rot-Weißen zurück auf die Erfolgsspur. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

12.02.2023, 12:39 Uhr

Felix Klaus (l.) in Aktion gegen Sandhausens Christian Kinsombi. Foto: dpa/Tom Weller

Von Christopher Baczyk

So sieht der Spielplan von Fortuna in der Zweiten Liga aus Fortuna Düsseldorf – : – S SV Sandhausen Christopher Baczyk Jona Niemiec, der in Nürnberg nach seiner Einwechslung ein richtig gutes Spiel in der Offensive ablieferte, sitzt heute zunächst wieder auf der Bank. Einige Fans hatten sich sogar einen Startelfeinsatz gewünscht. Der 21-Jährige stand gestern allerdings auch schon 45 Minuten für die "Zwote" in der Regionalliga auf dem Platz. Christopher Baczyk Die Bank der Fortuna:



Dennis Gorka, Kristoffer Peterson, Daniel Ginczek, Benjamin Böckle, Jorrit Hendrix, Jordy de Wijs, Jona Niemiec, Tom Geerkens, "Elo" Fernandes Neto Christopher Baczyk Fortuna-Coach Daniel Thioune nimmt im Vergleich zum Pokalspiel unter der Woche keine Veränderung in der Startelf vor. Die Mannschaft bekommt also die Chance, eine Reaktion zu zeigen. Christopher Baczyk So startet die Fortuna:



Florian Kastenmeier - Tim Oberdorf, Andre Hoffmann, Christoph Klarer, Emmanuel Iyoha - Felix Klaus, Marcel Sobottka, Ao Tanaka, Shinta Appelkamp, - Dawid Kownacki, Rouwen Hennings Christopher Baczyk Personell hat Thioune nach dem Pokal-Aus keine weiteren Ausfälle zu beklagen. Verzichten muss er weiterhin auf Matthias Zimmermann, Michal Karbownik, Kwadwo Baah und Nicolas Gavory.



Christopher Baczyk Auch für die Gäste ist es heute ein wichtiges Spiel. Nach den anderen Partien am Wochenende sind die Sandhäuser vorerst auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht.



Christopher Baczyk Mit dem 1.FC Heidenheim und dem Hamburger SV haben gestern zwei direkte Konkurrenten unentschieden gespielt. Mit einem Sieg könnte die Fortuna heute den Abstand auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte verkürzen.



Christopher Baczyk Nach dem sehr ärgerlichen Pokalaus ist die Fortuna zurück im Liga-Alltag. Wenn das Team von Daniel Thioune im Aufstiegskampf noch ein Wörtchen mitreden möchte, ist ein Sieg heute Pflicht.



Christopher Baczyk Hallo und ein herzliches Willkommen am Sonntagmittag! Fortuna Düsseldorf empfängt den SV Sandhausen. Um 13.30 Uhr geht’s los. Wir berichten wie immer live!



Tickaroo Live Blog Software

(RP)