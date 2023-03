LIVE Liveticker Fortuna zeigt richtige Reaktion – Iyoha trifft zum Ausgleich

Düsseldorf · Fortuna Düsseldorf will seine Serie von drei Heimsiegen in Folge fortsetzen. Gegner ist allerdings der formstarke Tabellendritte 1. FC Heidenheim. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

11.03.2023, 20:59 Uhr

Die Fortuna im Spitzenspiel gegen Heidenheim Foto: Frederic Scheidemann

Von Christopher Baczyk

So sieht der Spielplan von Fortuna in der Zweiten Liga aus Fortuna Düsseldorf 1 : 1 1 1. FC Heidenheim Christopher Baczyk Düsseldorf belohnt sich damit für einen ordentlichen Start. Das Team von Daniel Thioune hatte insgesamt etwas mehr vom Spiel. Christopher Baczyk Tooor für die Fortuna! Da ist die schnelle Antwort. Appelkamp verlagert den Ball aus dem Zentrum auf die linke Seite. Karbownik lässt Maloney stehen und spielt von der Grundlinie flach an die Fünfmeterraumkante. Iyoha nagelt den Ball dann aus wenigen Metern links unter die Latte! Christopher Baczyk Die Gäste machen jetzt weiter Druck. Nach einem Eckball von Beste von der rechten Seite kommt Thomalla an den Ball. Das Spielgerät landet allerdings neben dem Tor. Christopher Baczyk Die Heidenheimer gehen also mit der ersten richtige Torchance in Führung. Das Team von Frank Schmidt ist einfach brutal effizient. Christopher Baczyk Tor für Heidenheim! Pick kann rechts im Strafraum von der Grundlinie flanken und bedient Kleindienst, der am zweiten Pfosten nur noch einnicken braucht. Christopher Baczyk Auf der anderen Seite setzt Kleindienst den Ball aus über 25 Metern rechts am Tor vorbei. Christopher Baczyk Iyoha zieht von links in die Mitte und kommt zum Abschluss. Die Kugel rutscht ihm dabei aber etwas ab und landet rechts neben dem Tor. Christopher Baczyk Heidenheim setzt die Fortuna situativ immer mal wieder im Angriffspressing unter Druck. Die Fortuna kann sich bislang aber gut daraus lösen. Christopher Baczyk Die Ecke wird richtig gefährlich! Appelkamp zieht den Ball von rechts vom Tor weg. Kownacki kommt zum Kopfball, bekommt aber nicht genug Druck dahinter. Pick klärt auf der Linie! Christopher Baczyk Zimmermann spielt Kownacki im Strafraum flach an. Der Stürmer macht den Ball zunächst gut fest, wird aber noch entscheidend am Schuss gehindert. Es gibt den ersten Eckball. Christopher Baczyk Föhrenbach wird auf der linken Seite schön freigespielt. Seine Flanke landet dann aber im Toraus. Christopher Baczyk Karbownik nimmt einen Diagonalball auf der linken Seite gut an und zieht in die Mitte. Sein Abschluss kommt zwar aufs Tor, ist aber kein Problem für Müller im Tor der Gäste. Christopher Baczyk Die Fortuna beginnt sehr engagiert und hat in den ersten Minuten mehr vom Spiel. Christopher Baczyk Kownacki traut sich viel zu und hält aus über 35 Metern einfach mal drauf. Der Ball fliegt dann doch deutlich über das Tor. Christopher Baczyk Beste kommt gegen Hoffmann zu spät und trifft den Düsseldorfer Innenverteidiger. Der Heidenheimer entschuldigt sich aber sofort und hilft dem Düsseldorfer hoch. Christopher Baczyk Die Fortuna taucht das erste Mal am Strafraum der Gäste auf. Hendrx will für Iyoha durchstecken. Der Pass ist allerdings etwas zu steil. Christopher Baczyk Iyoha spielt heute neben Kownacki als zweite Sturmspitze. Appelkamp kommt über die linke Offensivseite, Klaus wie gewohnt über rechts. Christopher Baczyk Heidenheim stößt an. Christopher Baczyk Los geht's! Christopher Baczyk Christopher Baczyk Die Fortuna spielt heute zum 111. Geburtstag von Paul Janes in einem rot-weißen Sondertrikot. Die Heidenheimer in den blauen Auswärtstrikots. Christopher Baczyk Um die 26.000 Fans werden heute bei diesem Flutlichtspiel in der Arena erwartet. Christopher Baczyk Es kommt heute übrigens auch zum Duell der beiden Topscorer der 2.Liga. Tim Kleindienst führt die Liga mit 15 Toren und drei Vorlagen an. Dawid Kownacki (10 Tore / 7 Vorlagen) liegt knapp dahinter. Christopher Baczyk Daniel Schlager ist der Schiedsrichter der Partie. Christopher Baczyk Mit Tim Köther steht heute auch ein Ex-Fortune im Kader der Gäste. Christopher Baczyk Die Bank des 1.FCH:



Vitus Eicher, Thomas Keller, Marvin Rittmüller, Andreas Geipl, Tim Köther, Melvin Ramusovic, Kevin Sessa, Christian Kühlwetter, Stefan Schimmer Christopher Baczyk Auch Frank Schmidt nimmt einen Wechsel im Vergleich zur letzten Partie vor. Theuerkauf spielt für Busch. Christopher Baczyk Die Startelf der Gäste:



Kevin Müller - Norman Theuerkauf, Patrick Mainka, Tim Siersleben, Jonas Föhrenbach - Lennard Maloney - Florian Pick, Jan Schöppner, Denis Thomalla, Jan-Niklas Beste - Tim Kleindienst Christopher Baczyk Jona Niemiec fehlt heute mit muskulären Problemen. Auch Kwadwo Baah, Tim Oberdorf, Nicolas Gavory und Takashi Uchino fallen aus. Christopher Baczyk Die Bank der Fortuna:



Dennis Gorka, Ao Tanaka, Kristoffer Peterson, Daniel Ginczek, Benjamin Böckle, Rouwen Hennings, Jordy de Wijs, Tom Geerkens, Elo Fernandes Neto. Christopher Baczyk Thioune verändert sein Team im Vergleich zur Vorwoche auf einer Position: Klaus rückt für Peterson ins Team. Christopher Baczyk So startet die Fortuna:



Florian Kastenmeier, Matthias Zimmermann, Andre Hoffmann, Christoph Klarer, Michal Karbownik - Felix Klaus, Marcel Sobottka, Jorrit Hendrix, Shinta Appelkamp - Dawid Kownacki, Emmanuel Iyoha Christopher Baczyk Fortuna-Coach Daniel Thioune sprach auf der Pressekonferenz unter der Woche über die Bedeutung des Spiels:„Wir können alle die Tabelle lesen und wir können alle rechnen. Ein Sieg würde uns natürlich helfen und diese Liga spannender machen. Wir haben keinen Einfluss auf die anderen Plätze, aber wir könnten die Schere zu Heidenheim ein wenig schließen. Dieses Spiel ist sehr wichtig.“



Christopher Baczyk Das Team von Frank Schmidt spielt eine sehr konstante Saison und hat in der laufenden Spielzeit erst drei Spiele verloren. In der vergangenen Woche beendeten die Heidenheimer die Siegesserie der Darmstädter und gewannen durch ein spätes Tor mit 1:0.



Christopher Baczyk Die Heidenheimer könnten mit einem Sieg heute den Relegationsplatz festigen und in der Tabelle sogar nach weiter nach oben klettern. Der Rückstand auf Darmstadt auf Platz 1 beträgt nur drei Punkte. Die Darmstädter haben heute überraschend mit 1:3 in Bielefeld verloren.



Christopher Baczyk Wenn die Düsseldorfer nochmal in den Aufstiegskampf eingreifen wollen, ist ein Sieg heute Pflicht. Die Gäste aus Heidenheim sind Tabellendritter und haben aktuell acht Punkte Vorsprung auf die Fortuna.



Christopher Baczyk Die Fortuna geht nach dem Auswärtssieg gegen Regenburg mit breiter Brust in das Spiel. Heute muss das Team von Daniel Thioune zeigen, dass es auch gegen eine Top-Mannschaft der Liga bestehen kann.



Christopher Baczyk Hallo und ein herzliches Willkommen am Samstagabend! Fortuna Düsseldorf empfängt den 1.FC Heidenheim in der Merkur Spiel-Arena. Um 20.30 Uhr geht’s los. Wir berichten wie immer live!



