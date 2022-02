Die Gäste aus dem Erzgebirge hatten am vergangenen Wochenende eine bittere Niederlage zu verkraften. In Unterzahl kämpften sich die „Veilchen“ nach einem 0:2-Rückstand zurück ins Spiel und mussten dann kurz vor Schluss doch noch die Niederlage hinnehmen. In der Tabelle sieht es schon ziemlich düster aus. In den letzten zehn Ligaspielen gab es nur einen Sieg.