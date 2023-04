LIVE Liveticker zum Spiel Fortuna will in Nürnberg Revanche für das Pokal-Aus

Düsseldorf · Im DFB-Pokal schied Fortuna Düsseldorf in dieser Saison beim 1. FC Nürnberg aus. Dafür soll nun in der Liga Revanche genommen werden. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

22.04.2023, 09:57 Uhr

Im DFB-Pokal scheiterte Fortuna an Nürnberg. Foto: dpa/Daniel Karmann

Von Christopher Baczyk

So sieht der Spielplan von Fortuna in der Zweiten Liga aus Initial rendered content

(RP)