Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel versammelte seinen Kader am Freitagnachmittag zum Laktattest in der Leichtathletik-Halle im Arena-Sportpark. Die spannendste Frage: Kommt auch Benito Raman, der zu Schalke 04 wechseln möchte? Die Antwort gab es um kurz nach drei, als der Belgier in die Leichtathletikhalle spazierte.