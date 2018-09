Kommentar zur Lage der Liga: Billigkader von Fortuna Düsseldorf lässt aufhorchen

Düsseldorf Für viele stand Fortuna Düsseldorf als Absteiger Nummer eins fest. Auch auf einen Verbleib der Nürnberger in der Bundesliga dürften nur wenige gesetzt haben. Die ersten Spiele zeigen: Kampflos geben beide Vereine nicht auf. Ein Kommentar.

Die meisten Stammtischexperten hatten sich frühzeitig festgelegt: Die Aufsteiger, sprich Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg, werden auch die Absteiger sein. Die bisher gezeigten Leistungen der beiden finanziellen Underdogs der Bundesliga sind jedoch zumindest zu Saisonbeginn aller Ehren wert. Am zweiten Spieltag fuhren beide auch ihren jeweils ersten Punkt ein, wobei das Düsseldorfer 1:1 in Leipzig, das unter Trainer-Manager Ralf Rangnick doch so gern wieder an Champions-League-Zeiten anknüpfen möchte, noch stärker aufhorchen ließ als der Teilerfolg des „Club“ gegen Mainz.