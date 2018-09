Kommentar: Fortuna muss Fehler schonungslos aufarbeiten

Nürnberg Der Auftritt der Düsseldorfer beim 0:3 in Mittelfranken war rundum schlecht. Mut macht, dass alle Beteiligten die Defizite schonungslos ansprachen – jetzt muss der Aufsteiger die richtigen Lehren ziehen. Ein Kommentar.

Die Gelegenheiten dazu gab es, doch am Samstag kam alles Negative zusammen, was sich in den bislang überwiegend guten Spielen im deutschen Oberhaus an negativen Faktoren zeigte. Schlechte Chancenverwertung (wie bei Dodi Lukebakios hundertprozentiger Ausgleichschance), schlimme Fehler in der Defensive (Lukabakios verhängnisvolles Foul zum Elfmeter, Adam Bodzeks missglückter Kopfball, Davor Lovrens Ballverlust) – es ging einfach alles schief.

Wichtig ist, jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Fünf Spieltage lang mischte Fortuna gut mit in der Bundesliga, auch wenn die Punkteausbeute nicht den Leistungen entsprach. Ein einziger schwacher Auftritt darf nun nicht alles in Frage stellen, solange sich niemand berufen fühlt, irgendetwas an diesem Spiel zu beschönigen. Unmittelbar nach dem Abpfiff sprachen Spieler wie Trainer die krassen Defizite schonungslos an. Wenn sie das in der Trainingswoche ebenso tun und hart dafür arbeiten, die unnötigen Fehler auszumerzen, besteht durchaus Hoffnung, dass es am Samstag gegen Schalke wieder eine andere Fortuna zu sehen gibt.