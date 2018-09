Kommentar: Fortuna Düsseldorf muss schnell lernen

Düsseldorf Die Leistung der Fortuna im Rhein-Duell gegen Bayer 04 war erneut bemerkenswert stark. Aber ein wiederkehrender Makel birgt große Gefahr: die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Ein Kommentar.

So ganz wussten Fortunas Akteure nicht, wie sie das 1:2 gegen Bayer Leverkusen einordnen sollten. Und es ist auch keine einfache Aufgabe. Denn an sich war die Leistung der Düsseldorfer erneut bemerkenswert stark. Bis auf ein nicht ganz unwichtiges Detail: die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Und da das ein wiederkehrender Makel ist, birgt er große Gefahr. Gegen Leverkusen ging die Funkel-Elf mit breiter Brust voraus. Es gilt, sich diese Attitüde zu bewahren. Und das geht am Ende nur mit guten Leistungen, die auch Ertrag bringen. Deshalb wird das Spiel in Nürnberg in dieser Hinsicht von entscheidender Bedeutung. Nach zwei Spielen, aus denen statt verdienter vier bis sechs Punkte nur einer übrig bleibt, sollte sich das Team dringend wieder belohnen.