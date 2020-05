Kolumne von RP-Reporter Bernd Jolitz : Wie ich an die Fortuna geriet

Wie ich an die Fortuna geriet

Seit dem neunten Lebensjahr bei Fortuna am Ball: RP-Redakteur Bernd Jolitz. Foto: Krebs Andreas/Krebs, Andreas (kan)

Düsseldorf Seit vielen Jahren begleitet RP-Reporter Bernd Jolitz die Fortuna als Berichterstatter. Als Kind interessierte er sich zunächst nicht für Fußball. Das änderte sich, als ihn seine Brüder an den Flinger Broich mitnahmen.

Für meine drei älteren Bruder war ich anfangs ziemlich lästig. Nicht nur, weil ein Nesthäkchen immer ziemlich lästig ist. Nein, wenn sie samstags die Sportschau ansehen wollten, quengelte ich oft so lange herum, bis auf dem Familienfernseher stattdessen „Die Leute von der Shiloh Ranch“ eingeschaltet wurde. Und mehr als einen Fernseher gab es Anfang der 1970er eben nicht.

Heute glaube ich, dass das der Hauptgrund dafür war, dass die drei mich an jenem 1. September 1971 kurzerhand mitnahmen, als sie sich zum Flinger Broich aufmachten – nicht etwa brüderliche Nächstenliebe zum achtjährigen Steppke. Sie und Opa Paul, damals 71 Jahre alt, wollten Fortunas Spiel gegen den Hamburger SV sehen und dabei so ganz nebenbei die Gelegenheit nutzen, den unbequemen Westernserien-Lobbyisten zum mehrheitsfähigen Fußballfan zu machen.

Der Plan war perfide – und er war perfekt. Denn kaum hatte ich das Stadion im Stadtteil Flingern betreten, war es auch schon um mich geschehen. Wenn ich mich auch damals noch nicht für Fußball interessierte, so war mir doch zu Ohren gekommen, wer Uwe Seeler war. Und „Uns Uwe“ lief doch da tatsächlich auf den Platz! In Fortunas zweitem Bundesliga-Heimspiel nach dem Wiederaufstieg, der wenige Monate vorher noch unbemerkt an mir vorbeigegangen war.