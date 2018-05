Kein Handlungsbedarf in der Abwehr: Fortuna Düsseldorf baut in der Defensive auf Kontinuität

Düsseldorf Aufsteiger Fortuna Düsseldorf erwarten viele Abwehrschlachten in der ersten Liga - und die sollen mit eingespieltem Personal gewonnen werden.

Wenn es um die Gründe für den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geht, werden die Verantwortlichen von Fortuna nicht müde zu betonen, dass dafür vor allem die Konstanz ausschlaggebend war. Keine andere Mannschaft hätte so konsequent gepunktet und wäre so stabil mit vermeintlichen Krisensituationen umgegangen. Dieser Argumentation darf man getrost folgen. Und einer der Hauptgründe dafür war die Kompaktheit in der Defensive. 44 Tore kassierten die Düsseldorfer in 34 Spielen. Nur vier Zweitliga-Mannschaften wiesen in der Endabrechnung noch weniger Treffer aus (kurioserweise auch Absteiger Braunschweig mit 43 Gegentoren).