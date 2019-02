Alles zum 1:1: Hoffenheim-Trainer Nagelsmann lobt Fortuna

Sinsheim Fortuna holt den vierten Punkt gegen Hoffenheim in dieser Saison – und das völlig verdient. Da sind sich auch beide Trainer nach dem 1:1 einig.

Fortuna steht nach dem 1:1-Unentschieden in Hoffenheim auf dem 13. Tabellenplatz der Bundesliga. Der Abstand auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt damit nach dem 22. Spieltag weiterhin zehn Punkte. Hier steht alles, was Sie zum Spiel bei der TSG wissen müssen:

Spielverlauf Friedhelm Funkel setzte gegen die Hoffenheimer auf ein 5-3-2-System, das Fortunas Trainer schon erfolgreich beim 2:1 im Hinspiel hat spielen lassen. In der Innenverteidigung feierte Andre Hoffmann nach auf den Tag genau fünf Monaten sein Comeback. Die Folgen einer Gehirnerschütterung hatten ihn lange außer Gefecht gesetzt. Die Sturmspitze bildeten Rouwen Hennings und Marvin Ducksch. Der am Donnerstag verpflichtete Dawid Kownacki stand nach nur einer Trainingseinheit noch nicht im Kader. Auch Benito Raman und Marcin Kaminski waren nicht dabei, da ein Magen-Darm-Infekt beide ans Bett fesselte.

Fortuna kam besser in die Partie, hatte durch Rouwen Hennings und Kaan Ayhan in den ersten fünf Minuten zwei große Gelegenheiten zur Führung, die Oliver Baumann im TSG-Tor aber vereitelte. Nachdem die Düsseldorfer diese Schwächephase nicht ausgenutzt hatte, entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Die Hausherren gingen nach einer Viertelstunde überraschend in Führung. Andrej Kramaric verwandelte einen berechtigten Foulelfmeter (Adam Bodzek foulte Dennis Geiger). Fortuna ließ sich davon aber überhaupt nicht beirren, zeigte weiter eine stabile Defensivleistung und unterband häufig das Hoffenheimer Aufbauspiel mit situativem Pressing.