Jetzt im Liveticker : So spielt die Fortuna im DFB-Pokal gegen Offenbach

Jordy de Wijs. Foto: Frederic Scheidemann

Liveblog Düsseldorf Fortuna muss im DFB-Pokal bei den Kickers Offenbach ran – ein undankbarer Gegner. Die Mannschaft von Daniel Thioune will aber zwingend in die nächste Runde. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken