Jetzt im Liveticker : Fortuna testet gegen Straelen

Die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Foto: Frederic Scheidemann

Liveblog Düsseldorf Fortuna hat das erste Testspiel an diesem Wochenende für sich entschieden. Am Sonntag empfängt der Zweitligist nun den SV Straelen am Flinger Broich. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

