Fast das 3:1! Hennings schießt den Ball von der rechten Seite mit viel Schnitt in Richtung des Tores – in der Mitte kommt keiner an den Ball. Das macht die Situation so tückisch für Huth. Der ehemalige Mainzer reagiert aber gut und verhindert den dritten Gegentreffer. Beim Abpraller verpasst Kownacki knapp.