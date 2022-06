Liveticker aus Österreich : 2. Hälfte läuft – Fortuna führt 3:1 gegen MFK Ruzomberok

Der verletzte Matthias Zimmermann (weißes Trikot) wird gestützt. Foto: Christof Wolff

Liveblog Düsseldorf Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune befindet sich seit Montag im Trainingslager in Bad Leonfelden. Am Mittwoch steht das erste Testspiel in dessen Rahmen gegen den slowakischen Erstligisten MFK Ruzomberok an. Fortuna führt zur Halbzeit mit 3:1. Sorgen bereitet dagegen Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann. In unserem Liveticker verpassen sie nichts.

