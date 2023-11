Fortunas Matchwinner Johannesson sehr emotional „Sein Zuhause möchte man nicht verlassen“

Das Shirt von Nicolas Gavory also, der gar nicht mit in die Münchner Vorstadt gereist war. Aus familiären Gründen, wie Fortuna vorab mitgeteilt hatte. In Unterhaching informierte der Klub dann darüber, dass es einen Trauerfall in Gavorys Familie gibt – und deshalb dachten die Kollegen nach dem hart umkämpften 6:3 nach Verlängerung gegen den Drittliga-Zehnten fest an den Teamkollegen.