Fortunas Kristoffer Peterson : „Düsseldorf ist der beste Ort, an dem wir jemals waren“

Interview Düsseldorf Nach leichteren Startschwierigkeiten ist Flügelspieler Kris Peterson einer der Leistungsträger im Team von Zweitligist Fortuna. Ein Gespräch über Tanzeinlagen, seine enge Bindung zu Luka Krajnc und seelische Narben, die er noch aus der Kindheit mit sich herumträgt.

Herr Peterson, wann sehen wir Sie bei Let’s Dance?

Peterson Wahrscheinlich nie – wie kommen Sie darauf?

Nun, nach dem Training haben Sie diese Woche ein nettes Tänzchen mit Luka Krajnc hingelegt!

Peterson (lacht) Ach so! Stimmt, aber das war nur ein kleiner Gruß an Christoph Klarer. Er war leicht angeschlagen und konnte nicht mittrainieren, und weil ihn das immer so nervt, wollten wir ihm eine Freude machen.

Also keine Fernsehkarriere als Tänzer in Sicht? Ihr früherer Berufskollege Rúrik Gislason macht das zurzeit hervorragend.

Peterson Aber ich ganz bestimmt nicht. Dafür bin ich viel zu steif. Ich glaube schon, dass ich den Rhythmus habe, aber bin der steifste Tänzer, den man sich nur vorstellen kann.

Zum Glück für Fortuna sind Sie als Fußballer keineswegs steif. Wie ist es Ihnen gelungen, sich so stark zu verbessern?

Peterson Man muss vor allem verstehen, dass Fußball manchmal etwas Zeit braucht. Wenn man zu einer neuen Mannschaft kommt, klappt nicht alles innerhalb einer Sekunde. Der Fußball in Holland, wo ich vorher gespielt hatte, ist ganz anders als der in Deutschland. Hier ist das Tempo viel höher, es ist mehr Physis gefragt. Vielleicht habe ich mir aber auch am Anfang zu viele Gedanken gemacht.

Also gab es zu Beginn eher ein mentales Problem?

Peterson Ein Spielertyp wie ich braucht viel Selbstvertrauen, ich muss mich in meinem Kopf frei fühlen. Und es lief automatisch besser, als ich mehr Spielzeit bekam und das Gefühl stärker wurde, dass meine Mitspieler mir vertrauen und meine Art zu spielen mögen.

Nach Ihrem Tor in Osnabrück sind Sie Mentaltrainer Axel Zehle in die Arme gesprungen. Wie sehr hat er Ihnen geholfen?

Peterson Sehr, sehr viel. Ich habe zuvor mit einigen anderen Mentaltrainern gearbeitet, aber Axel macht das einfach großartig. Wissen Sie, oft gibt es ein paar Probleme, die gar nichts mit Fußball zu tun haben. Die sitzen tiefer, stammen zum Beispiel aus der Zeit, als man noch ein Kind war. Und ich bin einer von denen, die einige Narben aus der Kindheit mit sich herumtragen. Da hat mir Axel enorm geholfen, darüber hinwegzukommen.

Wir möchten Sie da keinesfalls aushorchen, deshalb antworten Sie bitte nur, wenn es Ihnen nichts ausmacht: Möchten Sie uns erzählen, welche seelischen Narben das sind?

Peterson Das kann ich ruhig erzählen, kein Problem. Mein Vater hat uns verlassen, als ich sechs war. Und dann kam es vor, dass er sagte: Ich komme in zwei Wochen – und dann kam er nicht. Irgendwann habe ich dann Angst davor bekommen, mich zu sehr auf etwas zu freuen.

Wie hat Zehle es geschafft, Sie mit der Bewältigung dieser Dinge als Fußballer stärker zu machen?

Peterson Letztlich geht es darum, gute Dinge auch als gut zu akzeptieren und sich darüber zu freuen– und nicht immer darauf zu warten, dass bestimmt noch etwas Schlechtes nachkommt. Konkret auf den Fußball bezogen heißt das bei mir, dass ich mich als guten Spieler wirklich annehmen muss. Dass ich komplett an mich glaube. Ich gehe jetzt vor jedem Spiel auf den Platz und sage mir: Hey, Kris, du bist ein guter Kicker, geh jetzt raus und hab Spaß am Fußball!

Ihr bester Kumpel im Team ist Luka Krajnc. Können Sie uns erklären, wie so eine Magie zwischen zwei Menschen entsteht, die sich erst vor ein paar Monaten kennengelernt haben?

Peterson Zunächst einmal ist Luka einfach ein fantastischer Typ. Er möchte jedem helfen, es macht einfach Spaß mit ihm. Ich habe sofort gemerkt, dass wir den gleichen Sinn für Humor haben und die gleichen Dinge mögen. Luka ist seit vielen Jahren der beste Freund, den ich im Fußball hatte. Normalerweise bin ich eher vorsichtig damit, in der Mannschaft Freundschaften zu schließen. Irgendwann verlässt einer den Klub, man sieht sich nicht wieder, und dann war es das.

Das könnte natürlich auch hier ein Problem werden. Sie haben einen Vier-Jahres-Vertrag, der Kontrakt von Luka Krajnc läuft aus.

Peterson Sicher, so etwas kann im Fußball immer passieren.

Werden Sie also zu Klaus Allofs und Uwe Klein gehen und sagen: Leute, gebt Luka einen neuen Vertrag?

Peterson Ich denke, da werde ich zu niemandem gehen müssen. Schon rein beruflich gesehen: Luka ist sehr wichtig für unser Team, er ist ein sehr guter Spieler. Und dass ich gern weiter mit ihm zusammenspielen möchte, muss ich ohnehin keinem erzählen.

Krajnc ist vor allem unglaublich gut im Kopfballspiel. Wie macht er das?

Peterson Einige Spieler sind einfach mit besonderen Stärken geboren. Ich kann einfach ziemlich schnell mit dem Ball laufen, das musste ich mir nicht groß antrainieren. Bei Luka sind es die Kopfbälle. Er hat eine enorme Sprungkraft und ein perfektes Timing. Manche Spieler haben Angst vor Kopfbällen, Luka keine Sekunde lang, er geht in jedes Kopfballduell mit einhundert Prozent.

Freunde sind das eine, Familie das andere. Wie wohl fühlen sich die Petersons in Düsseldorf?

Peterson Für meine Kinder ist das kein Thema, sie sind ja noch klein, gerade zwei und drei geworden, und reden daher noch nicht viel. Aber wir spüren, dass sie glücklich sind im Kindergarten. Aber mit meiner Frau spreche ich natürlich viel über solche Dinge, und sie sagt: Düsseldorf ist der beste Ort, an dem wir jemals waren. Das macht es natürlich leichter für mich.

Spricht Ihre Frau schon Deutsch?

Peterson Sie hat schon in den Niederlanden jedes Wort verstanden, aber sie traut sich dann nicht, selbst in der neuen Sprache zu reden. Sie ist eine Perfektionistin. Aber sie ist sehr gut darin, Sprachen schnell zu verstehen, und so ist es jetzt auch hier.

Bei Instagram kann man sehen, dass Sie sehr viel mit Ihren Kindern machen. Was bedeutet Vatersein für Sie?

Peterson Mein größtes Ziel im Leben war immer, ein guter Vater zu sein. Am liebsten ein perfekter Vater, aber das ist nicht möglich. Manchmal bin ich zu hart zu mir selbst, erwarte zu viel von mir. Aber jetzt habe ich eine ganz gute Balance dabei gefunden, der bestmögliche Vater zu sein, der ich sein kann, und zugleich der bestmögliche Fußballspieler. Meine Familie ist jedenfalls das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ich bin unglaublich stolz auf meine Jungs.

Zurück zu Fortuna: Waren Sie sehr enttäuscht nach der Niederlage in Paderborn?

Peterson Ja, sehr, und sauer war ich auch. Wir spielen um etwas sehr Großes, deshalb hat die Niederlage noch mehr geschmerzt als andere.

War es das Ende aller Aufstiegsträume?

Peterson Hoffnung ist das Letzte, das unseren Körper verlässt. Wir müssen weiter nach dem Bestmöglichen streben und alles dafür tun. Am Montag gibt es das nächste große Spiel.

Wäre ein zweites Jahr Zweite Liga für Sie ein großes Problem?

Peterson Nein. Natürlich will man immer auf dem höchstmöglichen Level spielen, aber ich habe keinerlei andere Pläne für die nächste Saison, als mit Fortunas das Beste zu erreichen. Vielleicht steigen wir jetzt auf, vielleicht später. Ich mag diesen Klub und diese Stadt sehr, und ich will mit Fortuna in der Bundesliga spielen.

Sie haben zuletzt mit Leo Koutris Fortunas linke Seite gebildet. Wie klappt dieses Teamwork?

Peterson Es klappt hervorragend. Leo ist ein fantastischer Spieler und ein fantastischer Mensch dazu. Er möchte mir helfen, ich ihm, es ist ein Geben und Nehmen. Wir alle können sehen, was für ein talentierter Fußballer er ist. Es ist ein tolles Gefühl, mit so einem Jungen zusammenzuspielen. Wenn die Leute sagen, dass es bei mir in den letzten Spielen besser gelaufen ist, dann hat das nicht nur mit mir zu tun, sondern auch mit Leo. Oder auch damit, dass Luka als Linksfuß in der Innenverteidigung uns beide gut absichert.

Lesen Sie eigentlich, was über Sie in der Zeitung steht?

Peterson Normalerweise versuche ich, zu Hause völlig von der Arbeit abzuschalten. Aber Fortunas Integrationsbeauftragte Kamila Benschop, mit der ich Deutsch lerne, hat mir schon Ihre Artikel über mich gezeigt.

Gehört zum Abschalten auch E-Sports?