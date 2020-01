Am Tag der Funkel-Entlassung : Instagram-Account von Fortunas Sportvorstand Pfannenstiel gehackt

Düsseldorf Ausgerechnet am Tag der Funkel-Entlassung bei Fortuna Düsseldorf wurde das Instagram-Profil von Sportvorstand Lutz Pfannenstiel gehackt.

Große Aufregung herrschte am Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf. Der Bundesligist entließ Trainer Friedhelm Funkel und verpflichtete Uwe Rösler als Nachfolger. Sportdirektor Lutz Pfannenstiel geriet für den Zeitpunkt des Trainerwechsels in die Kritik, gemeinsam mit Fortuna-Vorstand Thomas Röttgermann. Doch das war nicht der einzige Ärger, den Pfannenstiel hatte.

A post shared by Lutz Pfannenstiel (@lutz.pfannenstiel) on Jan 29, 2020 at 1:10pm PST

View this post on Instagram

Wie seine Agentur mitteilte, wurde das Instagram-Profil von Pfannenstiel gehackt. Unbekannte hatten im Namen Pfannenstiels Nachrichten versandt. In denen soll der vermeintliche Absender Pfannenstiel die Ursache für die Trainerentlassung gerechtfertigt haben. „Wer stellt auf? Wer lässt junge Spieler draußen? Der Weihnachtsmann? Hört bitte mit diesem Schwachsinn auf, wenn keiner von euch im Ansatz die Fakten kennt“, schrieben die Hacker und gingen dann unter anderem Neuzugang Nana Ampomah an. „Klar ein Ampomah ist schuld, weil er keine Chance kriegt“, hieß es in der Nachricht weiter. Auch Pfannenstiel selbst trage schuld für die Misere, wurde in seinem Namen geschrieben.