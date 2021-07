Zweitligist zeigt sich solidarisch : Wie Fortuna den Hochwasser-Opfern hilft

Klaus Allofs. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Es ist längst eine nationale Tragödie mit vielen Toten und noch mehr Vermissten. Nach den schweren Überschwemmungen in NRW zeigt sich Zweitligist Fortuna solidarisch mit den Opfern und engagiert sich. Was Klaus Allofs sagt.

Nach den verheerenden Überschwemmungen in den vergangenen Tagen steht das Land unter Schock – doch neben Trauer gibt es vor allem eine gigantische Solidarität mit den Opfern. Viele wollen mit anpacken, bieten Schlafplätze an und organisieren Hilfsaktionen.

„Das ist eine Tragödie“, sagt Fortunas Vorstand Klaus Allofs. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern, unser Dank gilt denen, die auf welche Weise auch immer helfen, Leben zu retten oder die größte Not zu lindern.“

Und auch Fortuna engagiert sich. Der Verein spendet 25.000 Euro aus den Spiel-Einnahmen der Saisoneröffnung am Samstag. Auch Fortuna-Fans können sich an einer Spendenaktion beteiligen. „Diese Unwetter-Katastrophe trifft viele Städte und auch viele Bürger in Düsseldorf sehr hart“, sagt Vorstandsboss Thomas Röttgermann. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Betroffenen. Wir als Fortuna wollen unseren Beitrag leisten, den Menschen insbesondere in unserer Stadt zu helfen und unsere Solidarität demonstrieren.“

Zum Saisoneröffnungs-Testspiel gegen OH Leuven am Samstag (15.30 Uhr) organisiert die Fortuna eine Becherpfand-Spendenaktion: Wer seinen Pfand den Hochwasseropfern spenden möchte, wird in der Arena eine einfache Möglichkeit haben, dies zu tun. Fortuna-Fans können außerdem an das Spendenkonto der BürgerStiftung spenden.

Spenden können unter dem Stichwort „Hochwasser“ an die IBAN DE06 3005 0110 1006 9867 88 gesendet werden.

In Gedenken an die Menschen, die aufgrund des Unwetters ihr Leben verloren haben, läuft die Fortuna am Samstag mit einem Trauerflor auf. Vor dem Spiel wird es eine Schweigeminute in der Arena geben.

Die Ostparksiedlung, in der die Wassermassen in der Stadt besonders gewütet hatten, ist nur zehn Kilometer von der Arena in Stockum entfernt. Für Allofs besonders, weil ein Familienmitglied dort lebt. „Das war natürlich ein Schock, glücklicherweise halten sich die Schäden bei ihm in Grenzen.“ Doch Allofs weiß natürlich – viele andere Familien stehen in Düsseldorf, aber auch in vielen anderen Teilen von NRW und in Rheinland-Pfalz vor dem Nichts.

In den vergangenen Monaten hat sich Fortuna während der Corona-Pandemie immer wieder in sozialen Projekten engagiert. Essensausgabe für Obdachlose, Impftaxi und Unterstützung der heimischen Gastronomie, die durch Zwangsschließungen an den Rand der Existenz gedrängt worden waren. Auch diesmal will sich Fortuna der gesellschaftlichen Verantwortungen stellen – die Unterstützung der Anhängerschaft dürfte mehr als Gewiss sein.

Die DFL und der DFB haben ebenfalls Hilfe angekündigt. In einer gemeinsamen Stellungnahme heißt es: „Die Bilder der Überschwemmungen und Verwüstungen, das gesamte Ausmaß dieser Katastrophe, lassen uns betroffen und entsetzt zurück. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Verstorbenen, den Verletzten und den vielen Menschen, die in Not sind. DFL und DFB beabsichtigen – wie schon nach dem Hochwasser im Jahr 2013 – einen finanziellen Beitrag zur Flutopferhilfe zu leisten und dazu gemeinsam einen Hilfsfonds mit einem Volumen von drei Millionen Euro aufzustellen.“