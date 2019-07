Wechsel ist fix : Nielsen verlässt Fortuna und geht nach Fürth

Maria Alm Havard Nielsen verlässt Fortuna Düsseldorf. Der norwegische Stürmer kehrt in die 2. Fußball-Bundesliga zurück.

Nielsen war am Donnerstag aus dem Trainingslager in Maria Alm abgereist, um Verhandlungen mit dem Zweitligisten zu führen.

Nielsen war 2017 vom SC Freiburg an den Rhein gewechselt und kam auf 23 Einsätze in der 2. Bundesliga. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den MSV Duisburg ausgeliehen, für den er vier Tore erzielte.