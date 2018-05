Georgios Siadas erhält Profivertrag bei Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat Linksverteidiger Georgios Siadas mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige unterschrieb bis 2021.

Verletzungsbedingt spielte Siadas in der abgelaufenen Saison 2017/18 nur fünf Mal in der A-Junioren-Bundesliga West. Dennoch setzt Trainer Friedhelm Funkel großes Vertrauen in Siadas. „Auch wenn er in der vergangenen Spielzeit vom Verletzungspech verfolgt war, sehen wir großes Potential in ihm. Wir werden ihn in den kommenden Jahren an den Profifußball heranführen und sind uns sicher, dass er sein großes Talent bei uns entfalten kann. Es wird weiter ein wichtiger Teil unseres Weges bleiben, Spieler aus unserem Nachwuchs in den Profikader zu integrieren“, sagte Funkel.