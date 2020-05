0:5 in München : Fortuna chancenlos gegen bierernste Bayern

München Es ist ein Klassenunterschied beim klaren Erfolg der Bayern im Samstagabendspiel der Fußball-Bundesliga gegen überforderte Düsseldorfer. Robert Lewandowski trifft zwei Mal und beendet damit seinen Fortuna-Fluch.

Sieben Spiele und insgesamt 544 Minuten brauchte Robert Lewandowski, dann hatte er es endlich geschafft: Er durfte über ein Tor gegen Fortuna Düsseldorf jubeln. Damit hat der Angreifer nun gegen alle 18 Klubs der Fußball-Bundesliga mindestens einmal in seiner Karriere getroffen. Das zwischenzeitliche 3:0 des 31-Jährigen war auch der schönste Treffer beim klaren 5:0-Sieg des FC Bayern München gegen Düsseldorfer, die sich zwar wehrten, aber einfach in jeder Hinsicht klar unterlegen waren.

Auf der eine Seite ist der Ausfall des Abwehrchefs natürlich gerade beim Spiel in München bitter. Auf der anderen Seite dürfte Kaan Ayhans Einsatz in der kommenden Woche beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim wohl wichtiger sein, da dort eine reelle Chance auf drei Punkte bestehen wird. So bleibt für die Düsseldorfer zu hoffen, dass der türkische Nationalspieler seine muskulären Probleme, die ihn zum Aussetzen in München zwangen, bis zur nächsten Partie wieder auskuriert hat.