0:2 in Paderborn : Fortuna leistet Aufbauhilfe im Abstiegskampf

Foto: dpa/Friso Gentsch Paderborns Sebastian Vasiliadis (re.) im Kampf um den Ball mit Dawid Kownacki.

Paderborn Die Düsseldorfer verlieren beim Tabellenletzten, der nur einen Punkt zuvor eingefahren hatte, mit 0:2. Während Fortuna ihre Chancen liegen lässt, zeigt sich der SC Paderborn eiskalt.

Von Patrick Scherer

Auch wenn Fortuna das erwartete Kampfspiel annahm, war es am Ende zu wenig, was die Düsseldorfer in Ostwestfalen auf den Rasen brachten – vor allem spielerisch Der SC Paderborn war extrem kaltschnäuzig und holte sich am neunten Spieltag mit dem 2:0 (1:0) den ersten Sieg in dieser Fußball-Bundesliga-Saison. Fortuna leistete somit Aufbauhilfe für einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Friedhelm Funkel vertraute in Paderborn dem 3-4-3-System, das auch gegen Mainz den Erfolg brachte. Nur personell musste er auf einer Position reagieren. Kenan Karaman musste mit einer Rückenblockade passen. Seine Rolle auf der linken Offensivposition übernahm Dawid Kownacki.

Ulf Blecker war direkt auf Betriebstemperatur. Es waren noch keine drei Minuten gespielt, da stand Fortunas Mannschaftsarzt bereits drei Mal an der Außenlinie parat, um am Boden liegende Spieler zu behandeln. Es war ein Fingerzeig für den Rest der Partie: Abstiegskampf pur. Viele harte Zweikämpfe, viele Nickligkeiten prägten die Begegnung. Das hatte Funkel so erwartet und Fortuna nahm den Kampf auch an.

Die Folge für die 14.182 Zuschauer war aber, dass sich ein recht unansehnliches Fußballspiel entwickelte. Nach fünf Minuten testete Ben Zolinski mit einem Schüsschen, ob Fortunas Torhüter Zack Steffen denn auch halbwegs wach war. Mehr passierte zunächst nicht in beiden Strafräumen. Andauernd musste Schiedsrichter Bastian Dankert die Partie wegen Foulspielen unterbrechen. Und in den Phasen, in denen sich mal etwas Spielfluss entwickeln hätte können, machten unnötige Fehlpässe dies kaputt.

Nach einem Eckball hätte dann Andre Hoffmann Fortuna mit dem Kopf in Führung bringen können. Der Ball kam aber zu zentral auf Keeper Leopold Zingerle (39.). Nur zwei Minuten später gab es dann aber keine zwei Meinungen mehr: Adam Bodzek hätte Fortuna in Führung bringen müssen. Der defensiv sehr aufmerksame Abräumer wurde von Jean Zimmer wunderbar freigespielt und kam elf Meter frei vor dem Gehäuse zum Abschluss. Doch der 34-Jährige brachte das Kunststück fertig, den Ball nicht mal aufs Tor zu bringen. In Rücklage bolzte er die Kugel weit über das Gehäuse.

Das rächte sich wiederum zwei Minuten später, als Abdelhamid Sabiri aus keiner Chance ein Tor machte. Der Paderborner legte sich den Ball 18 Meter vor dem Tor auf den linken Fuß und erzielte mit einem Schlenzer in den Winkel wohl das Tor seines Lebens. Zack Steffen guckte nur ungläubig hinterher – ein unnötiges 0:1 zur Halbzeit aus Fortuna-Sicht.

Nach dem Seitenwechsel war es Kownacki, der nur 40 Sekunden nach Wiederanpfiff Zingerle testete. Fortuna war fortan bemüht, mehr Offensivdrang zu entwickeln. Doch der letzte genaue Pass, die letzte genaue Flanke gelang nicht.

Auf der anderen Seite zeigten sich die Paderborner eiskalt. Innenverteidiger Sebastian Schonlau war bei einem Freistoß mit nach vorne aufgerückt. Der zweite Ball landete bei Pröger, der die Kugel in den Strafraum chippte. Schonlau verlängerte mit dem Kopf unhaltbar für Steffen ins lange Eck – 2:0 (64.).

Bodzek und Rouwen Hennings hätten Fortuna nur wenige Minuten später zurück ins Spiel bringen können. Zingerle und ein ungenauer Abschluss Hennings’ verhinderten das aber.