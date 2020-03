Während Bundesliga-Pause : Fortuna stoppt Mannschaftstraining, Gladbach trainiert weiter

Düsseldorf Die Bundesliga pausiert mindestens bis zum 2. April. Die Fußballprofis von Fortuna werden sich in den kommenden Tagen individuell fit halten. Die Gladbacher trainieren dagegen mit einer Ausnahmegenehmigung weiter.

Bei Fortuna setzt der Sport in den kommenden Tagen – vielleicht auch Wochen – erst einmal aus. Zunächst hatten die Düsseldorfer Profis nach dem Samstagstraining nur den Sonntag und den Montag freibekommen. Doch auch am Dienstag werden die Spieler aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nicht zur Arena in Stockum fahren. Stattdessen gilt bis auf Weiteres ein Trainingsstopp.