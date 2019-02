1:1 in Hoffenheim : Fortuna belohnt sich mit einem Punkt

Foto: dpa/Uwe Anspach 35 Bilder Hoffenheim - Fortuna: die Bilder des Spiels.

Sinsheim Fortuna Düsseldorf hat sich in der Bundesliga mit einer guten Leistung für das 0:4 gegen Leipzig rehabilitiert. Am Ende entführte das Team von Trainer Friedhelm Funkel durch den 1:1-Ausgleichstreffer von Rouwen Hennings einen Zähler aus Hoffenheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Patrick Scherer Von Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post. Autorendetails aufklappen Über Aschaffenburg und Duisburg führte den gebürtigen Mittelfranken der Weg nach Düsseldorf. Dort berichtet er derzeit vor allem über jegliche Geschehnisse rund um Fußball-Bundesligist Fortuna. zum Autorenprofil

Vor der Partie hätte wohl jeder, der es mit der Fortuna hält, einem Punktgewinn bei der TSG Hoffenheim zugestimmt. Nach dem Spielverlauf ist das 1:1 aber fast etwas wenig. Die Düsseldorfer waren stets auf Augenhöhe, in der zweiten Hälfte dem Champions-League-Teilnehmer sogar streckenweise überlegen. Und so urteilte Trainer Friedhelm Funkel nach dem Spiel dann auch: „Diese Mannschaft strotzt vor Selbstvertrauen. Daran hat auch das 0:4 gegen Leipzig nichts geändert. Dieser Punkt ist mehr als verdient, weil wir mutig aufgetreten sind.“

Einer war in diesem mutigen Team noch nicht dabei. Dawid Kownacki, Fortunas neue Sturmhoffnung, wurde von Funkel nicht in den Kader für das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim berufen. Alles andere wäre - wenn man weiß, wie der Trainerfuchs tickt - auch eine Überraschung gewesen. Stattdessen schenkte Funkel zwei anderen Angreifern das Vertrauen: Rouwen Hennings und Marvin Ducksch. Der Coach versuchte es gegen den Tabellensechsten mit einem 5-3-2-System. Neben Kownacki fehlten im Kader auch Benito Raman und Marcin Kaminski, die mit einem Magen-Darm-Infekt das Bett hüten mussten.

Für Kaminski rückte Andre Hoffmann in die Startelf. Der 25-Jährige feierte damit auf den Tag genau fünf Monate nach seinem bis dato letzten Bundeliga-Einsatz beim 1:1 in Leipzig sein Comeback. Hoffmann hatte sich in der Länderspielpause vor dem Hoffenheim-Hinspiel im September im Training eine Gehirnerschütterung zugezogen, mit deren Folgen er lange zu kämpfen hatte.

Hoffmann lieferte als Teil des Dreier-Innenblocks der Fünferkette eine sehr souveräne Vorstellung ab, präsentierte sich häufig geschickt im Zweikampf. Ganz anders machte es Adam Bodzek nach einer Viertelstunde. Der 33-Jährige hielt Dennis Geiger solange am Oberkörper fest, dass Schiedsrichter Benjamin Cortus keine andere Wahl blieb, als auf Foulspiel zu entscheiden. Und da das Ganze im Strafraum passierte, gab es folgerichtig Elfmeter. Andrej Kramaric nutzte die Chance zur Hoffenheimer Führung. Dem Treffer war ein unglücklicher Ballverlust von Kaan Ayhan vorausgegangen. Das 1:0 auf den Videoleinwänden war eine bittere Momentaufnahme für die Düsseldorfer, waren sie doch in der gesamten Hälfte keineswegs die schlechtere Mannschaft.

Foto: Falk Janning 15 Bilder Hoffenheim - Fortuna: die Fortunen in der Einzelkritik.

Sie lieferten sich mit dem Champions-League-Teilnehmer ein Duell auf Augenhöhe. Und eigentlich hätte Fortuna bereits in Führung gehen müssen. Doch es haperte an der - aus der Hinrunde bekannten - schwachen Chancenauswertung. Rouwen Hennings ließ sich bei einem Alleingang so lange Zeit, bis der Winkel zu spitz wurde, TSG-Torhüter Oliver Baumann parierte mit dem Fuß (4.).

Eine Minute später war wieder Baumann zur Stelle, als Kaan Ayhan den Ball etwas zu unplatziert aufs Tor geköpft hatte. Beide Chancen hatte Ducksch mustergültig vorbereitet.

Und da Fortuna die anfänglich völlig unkonzentrierten Hoffenheimer nicht bestrafte, kamen die Hausherren immer besser ins Spiel, ohne sich viele hochkarätige Chancen zu erarbeiten. Michael Rensing musste nur einmal ernsthaft eingreifen, als er einen Kopfball von Außenverteidiger Joshua Brenet sicher entschärfte (38.). Somit ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es aber keine Minute, um diesen Umstand zu ändern: Kevin Stöger hatte auf dem rechten Flügel viel Zeit, um sich den Ball auf seinen starken linken Fuß zu legen. Seine perfekt geschlagene Flanke köpfte Hennings ebenso perfekt ins kurze Eck – 1:1. Und auch mit dem nun passenden Spielstand blieb es eine völlig ausgeglichene Partie, in der Fortuna die erste große Gelegenheit hatte, in Führung zu gehen. Wieder war es Stöger, der einen Freistoß scharf in den Strafraum brachte. Der Abnehmer hieß diesmal Kaan Ayhan. Doch der Kopfball des türkischen Nationalspielers klatschte nur an die Latte (59.). In dieser Phase hatte man das Gefühl, dass Fortuna dem Sieg ein Stück näher ist als die Gastgeber.

Friedhelm Funkel brachte für die letzten 25 Minuten in Dodi Lukebakio für Marvin Ducksch nochmals frischen Offensivschwung.

Der immer stärker werdende Hoffmann schickte Niko Gießelmann auf die Reise. Die Direktabnahme des Linksverteidigers entschärfte Baumann mit einer dankbaren Flugeinlage (74.).

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann wechselte in Reiss Nelson, Adam Szalai und Ishak Belfodil drei Angreifer ein, stellte sein System auf ein 3-4-1-2 um und wollte so den Sieg erzwingen.

Doch die größeren Chancen hatte weiterhin Fortuna. Hennings nutzte aber einen Fehler von Kevin Vogt nicht aus, als er den Ball über das Tor köpfte (80.). So blieb es beim 1:1.

Hoffenheim: Baumann - Brenet (71. Szalai), Posch, Vogt, Schulz - Geiger, Grillitsch - Amiri (61. Nelson), Demirbay, Kramaric - Joelinton (74. Belfodil). - Trainer: Nagelsmann

Düsseldorf: Rensing - Matthias Zimmermann, Ayhan, Andre Hoffmann, Gießelmann - Bodzek - Morales, Fink, Stöger (90.+4 Bormuth) - Ducksch (68. Lukebakio) - Hennings (84. Karaman). - Trainer: Funkel

Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach)

Tore: 1:0 Kramaric (16. Foulelfmeter), 1:1 Hennings (46.)

Zuschauer: 24.747