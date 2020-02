Pokalfinale und Relegation in acht Tagen : Fortuna könnte irres Szenario bevorstehen

Pokalfinale und Relegation in acht Tagen

Düsseldorfer Fans schwenken Fahnen in der ersten Runde in Villingen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Es wird noch viel Fußball gespielt bis Ende Mai. In der reinen Theorie könnte Fortuna dann aber innerhalb von acht Tagen in drei Spielen um den Pokal und den Klassenerhalt kämpfen.

Ja, ruhig Blut, natürlich gibt es in dieser Geschichte einige hätte, wäre und wenn. Doch völlig abwegig ist sie eben dann doch nicht. Wenn ein paar Dinge zusammenkommen, wird Ende Mai an Hochspannung für Fortuna nicht zu überbieten sein.

Für den Anfang der Geschichte sorgte Cacau. Der ehemalige Nationalspieler und heutige Integrationsbeauftrage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) loste am Sonntagabend das DFB-Pokal-Viertelfinale aus. Und Fortuna wurde ihrem Namen gerecht und zog den schwächstmöglichen Gegner: den 1. FC Saarbrücken, seines Zeichens Regionalligist, also drei Spielklassen unter der Fortuna angesiedelt. Es ist somit alles andere als unwahrscheinlich, dass Fortuna am Dienstag, den 3. März oder Mittwoch, den 4. März das saarländische Märchen beenden und ins Halbfinale einziehen wird.