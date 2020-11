1:0 gegen den SV Sandhausen : Hennings-Elfmeter beschert Fortuna wichtigen Sieg

Düsseldorf Die Düsseldorfer haben sich in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga ein wenig Luft verschafft. Im Heimspiel gegen den SV Sandhausen ging zwar spielerisch nicht viel zusammen, aber weit wichtiger war der 1:0-Erfolg durch einen von Rouwen Hennings verwandelten Strafstoß.

Nahezu 2000 Martinslaternen auf der in diesen Tagen natürlich menschenleeren Südtribüne – welch wunderschöner Rahmen für Fortunas Zweitliga-Heimspiel gegen den SV Sandhausen hätte das werden können. Der Haken an der Geschichte: Tagsüber, bei einer 13-Uhr-Partie, konnte beim besten Willen kein Lichteffekt damit erzielt werden. Somit blieb es den beiden Mannschaften überlassen, für Unterhaltung zu sorgen, was ihnen nur in höchst überschaubarem Maße gelang. Unterm Strich stand indes ein ganz wichtiger 1:0-Erfolg, der den Düsseldorfern in der Tabelle ein wenig Luft verschaffte und sie möglicherweise zaghaft ein Stück nach oben blicken lässt.

Trainer Uwe Rösler hatte bei der Auswahl seiner Startelf ziemlich tief in die Offensivkiste gegriffen. Drei gelernte Stürmer – neben Rouwen Hennings noch Brandon Borrello und Kristoffer Peterson – erhielten in einem 4-4-2-System noch Kelvin Ofori an die Seite gestellt. So mutig, zumindest nominell, war Fortuna in dieser Saison noch nicht aufgetreten. Die größte Überraschung war jedoch, dass Dawid Kownacki zum Spieltagskader gehörte, lediglich fünf Wochen nach der schweren Muskel- und Sehnenverletzung, die sich der polnische Nationalstürmer im Abschlusstraining vor der Partie gegen Regensburg zugezogen hatte. Seinerzeit hatte die medizinische Abteilung um Mannschaftsarzt Ulf Blecker eine deutlich längere Pause befürchtet.

Neben Kownacki nahmen auf der Bank erwartungsgemäß Andre Hoffmann, Edgar Prib und Alfredo Morales Platz, die nach ihren Verletzungen noch nicht fit für 90 Minuten sind. Zudem blieb zunächst Kenan Karaman nach seiner strapaziösen Länderspieltour mit der Türkei draußen.

Dass sowohl Karaman als auch Thomas Pledl bereits zum Anpfiff der zweiten Hälfte auf das Feld kamen, sagt so ziemlich alles über die Qualität des Düsseldorfer Offensivspiels in den ersten 45 Minuten. Im Spielaufbau gelang so ziemlich gar nichts, und das war nicht allein dem verheerenden Zustand des Rasens geschuldet. Beide Mannschaften leisteten sich haufenweise Fehlpässe, so dass nennenswerte Angriffsaktionen absolute Mangelware blieben. Je zwei Torabschlüsse, dazu noch von der harmloseren Sorte – das war eindeutig zu wenig. Immerhin brachte es der Gast, der ohne den Ex-Fortunen Diego Contento aufgelaufen war, vor der Pause auf 58 Prozent Ballbesitz. Erstaunlich.

Pledl, der für Peterson gekommen war, verzeichnete dann nach gerade vier Einsatzminuten eine gute Chance, deren erfolgreiche Verwertung Dennis Diekmeier allerdings verhinderte; da hofften die Düsseldorfer auf eine gewisse Signalwirkung. Und zumindest zahlenmäßig stellte sie sich auch ein. Nach einer knappen Stunde legte der ansonsten sehr starke Sandhäuser Innenverteidiger Aleksandr Zhirov seinen Fortuna-Positionskollegen Kevin Danso, und Schiedsrichter Daniel Schlager verhängte zu Recht einen Strafstoß. Der bis dahin blasse Hennings verwandelte eiskalt zur inzwischen nicht unverdienten Führung der Platzherren.