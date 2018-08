Fünf Dinge, die man aus Fortunas 1:2 gegen Augsburg lernen kann

Düsseldorf Eine bittere Niederlage, aber keine Katastrophe - so lässt sich das Bundesliga-Comeback der Düsseldorfer zusammenfassen. Die wichtigsten Schlüsse aus dem Samstagspiel in der Arena.

„Wir haben heute gesehen, dass wir mutig in ein Spiel hineingehen können“, sagte Innenverteidiger Kaan Ayhan nach der 1:2-Heimniederlage des Bundesliga-Aufsteigers gegen den FC Augsburg. „Wir sind am Anfang nicht gut hineingekommen, eben weil wir nicht mutig genug waren. Später war das dann anders, und dann hat man gleich gesehen, dass Augsburg damit Probleme bekam. Wir dürfen mutig sein.“ Der türkische Nationalspieler lag mit dieser Analyse absolut richtig: Mit Zurückhaltung wird der Aufsteiger in der Eliteklasse nichts erreichen, mit dem forschen Spiel zwischen der 30. und 55. Minute sowie in der Schlussphase vielleicht schon.