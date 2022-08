Nur 48 Tage nach Innenbandriss : Das sagt Zimmermann zu seiner Rückkehr ins Fortuna-Training

Düsseldorf Nur knapp eineinhalb Monate nachdem sich Matthias Zimmermann in einem Testspiel das Innenband im rechten Knie riss, ist er unter der Woche ins Mannschaftstraining der Fortuna zurückgekehrt. Wie sich der Rechtsverteidiger fühlt. Und was er zu einem möglichen Comeback gegen Greuther Fürth sagt.

Wer in dieser Woche das Training der Fortuna beobachtet, kann in ein strahlendes Gesicht mehr blicken. Das liegt bei Matthias Zimmermann nicht nur an dem schönen Wetter, sondern vor allem daran, dass er nach knapp eineinhalb Monaten wieder sein Comeback im Mannschaftstraining feiern kann. Der 30-Jährige ist nach einem Innenbandriss im rechten Knie erstaunlich schnell zurückgekehrt. Wann Daniel Thioune wieder mit ihm für den Spieltagskader planen kann, ist allerdings noch offen. Zimmermann über...