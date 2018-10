Friedhelm Funkel: „Tedesco hatte es leicht“

Fortuna-Trainer Funkel vor dem Schalke-Spiel : „Tedesco hatte es leicht“

Freut sich auf das Duell mit Schalke und Domenico Tedesco: Fortunas Trainer Friedhelm Funkel. Foto: dpa/Timm Schamberger

Düsseldorf Der Fortuna-Trainer lobt den Schalker Trainer vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr). Friedhelm Funkel fand auch beachtlich, wie sich der Verein in der sportlichen Krise geschlossen hinter Tedesco gestellt hat.

Am Samstag ist die Düsseldorfer Arena mit 52.000 Besuchern erstmals in dieser Saison ausverkauft. Der FC Schalke 04 ist am siebten Bundesliga-Spieltag zu Gast. Fortunas Trainer Friedhelm Funkel äußerte sich am Donnerstag bei der Pressekonferenz über...

...den kommenden Gegner:

„Wir freuen uns auf den deutschen Vizemeister Schalke 04. Wer uns vor einem Jahr gesagt hätte, dass wir am sechsten Ligaspieltag gegen Schalke spielen, hätte das keiner geglaubt. Das zeigt, was die Mannschaft in den vergangenen Monaten geleistet hat – ich muss das immer wieder hervorheben, weil das manchmal in Vergessenheit gerät. Wir freuen uns auf den Kräftevergleich, aber wir sind natürlich krasser Außenseiter. Wenn man sieht, welche Möglichkeiten Schalke personell wie finanziell hat, ist das eine Riesenaufgabe für uns. Der stellen wir uns gerne. Wir wollen alles raushauen, was in uns steckt. Dann gucken wir, was nach 90 Minuten übrigbleibt.“

...den verpatzten Schalker Start und die Siege zuletzt:

„Das ist völlig normal. Sie spielen jetzt so, wie man sie von Beginn an erwartet hat. Dass es nicht immer rund läuft – auch bei Topteams – weiß man. Sie haben sich zu Beginn schwergetan, haben in Gladbach unglücklich verloren. Aber wenn sie ihr Potenzial abrufen können, gehören sie zu den vier besten Teams in Deutschland. Das haben wir in der vergangenen Saison gesehen. Dieses Team wird auf Dauer auch in der Bundesliga wieder nach vorne marschieren und am Ende zu den besten fünf Teams gehören.“

...Domenico Tedesco:

„Er ist noch ein junger Trainer, der im ersten Jahr richtig großen Erfolg gehabt hat. Er passt mit seiner Art und Weise genau zu Schalke passt. Das hat man gesehen. Er macht einen Riesenjob dort. Unsere erste und letzte Begegnung war beim 1:0 gegen Aue 2017, da haben wir eine sehr nette und interessante Unterhaltung gehabt. Da habe ich mir schon das ein oder andere über ihn gedacht. Dass er im ersten Jahr auf Schalke so erfolgreich ist, spricht für sich.“

...Tedescos Umgang mit dem Negativstart:

„Er hat es sehr leicht gehabt, damit umzugehen. Er hat die 100-prozentige Rückendeckung von allen, die auf Schalke etwas zu sagen haben. Das hat er gespürt, das ist das Entscheidende. Und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis Schalke wieder in die Spur kommt. Das haben alle gemeinsam – nicht nur er – sehr gut gemacht.“

...den Umgang seiner Mannschaft mit dem 0:3 in Nürnberg:

„Es war wie immer nach Niederlagen. Wir haben darüber gesprochen, die wissen, dass sie einiges falsch gemacht haben. Aber Nürnberg ist Vergangenheit, wir wollen gegen Schalke anders auftreten. Das wird viel schwieriger als in Nürnberg, da die Mannschaft viel schwieriger zu bespielen ist. Aber wir haben uns einiges zurechtgelegt. Wenn die Mannschaft das umsetzt und Schalke das ein oder andere zulässt, haben wir eine Chance. Aber wenn Schalke seine Topform abruft, wird es für uns sehr, sehr schwer.“

...die taktischen Ausrichtung:

„Es gab das ein oder andere Spiel, das ich nicht nennen will, in dem wir richtig gut aufgetreten sind. Wenn es uns gelingt, daran anzuknüpfen, dann haben wir eine Chance. Schalke wird aber auch einen Plan haben. Wir wissen, dass Schalke im 4-2-3-1, 4-4-2 oder 3-5-2 spielen kann. Sie haben alle Variationsmöglichkeiten. Aber die haben wir auch.“

...die personelle Lage:

„Der Kader aus der vergangenen Woche kommt auch für diese Woche in Frage. Benito Raman und Marcel Sobottka sind wieder dabei.“

...die Ex-Schalker Sobottka und Kaan Ayhan:

„Die beiden sind zwar jung, aber sie verfügen schon über eine gewisse Erfahrung. Natürlich wollen sie gegen ihren Ex-Verein besonders gerne gewinnen. Die beiden werden das aber richtig hinkriegen. Sie sind sicher heiß darauf. Vor erstmals ausverkauftem Haus wird das für alle einen besonderen Schub geben.“

...die Chancenauswertung und die Balance:

„Wir werden immer Gegentore kassieren. Wir jetzt mal in einer Partie drei bekommen. Das passiert nicht immer, kann aber in den nächsten Wochen immer mal wieder passieren. In der Bundesliga gibt es sehr starke Offensivreihen – auch bei Schalke. Bei uns ist das ein Lernprozess. Wir haben Spieler, die in der zweiten Liga getroffen haben, aber noch nicht die Erfahrung in der ersten Liga haben, um das dort umzusetzen. Das ist eine neue Herausforderung, der sie sich stellen. Keiner schießt die Dinger extra daneben. Sie werden immer meine Unterstützung bekommen.“

...seinen Plan im Mittelfeld:

„Die Überlegungen sind vielfältig. Wir werden sie im Training auch am Freitag nochmal ausprobieren. Dann werde ich mich entscheiden, zu welcher der drei Optionen ich greife.“

...Dodi Lukebakios Auftritt in Nürnberg: