Kaan Ayhan: „Ich weiß gar nicht, was ich wirklich dazu sagen soll. Sich jede Woche wieder hier hin zu stellen und immer wieder das Gleiche sagen zu müssen, das macht keinen Spaß mehr. Es hört sich beschissen an, es fühlt sich beschissen an. Dabei weiß ich nicht, ob das wirklich so schlecht war, ob das von außen echt so schlecht aussah. Als dann das 1:2 und danach noch das 1:3 gefallen waren, da sind wir nicht mehr erhobenen Hauptes herumgelaufen, das ist klar. Aber um dahin zu kommen, dass so etwas nicht passiert, da brauchen wir einfach Erfolgserlebnisse, das können wir in der Theorie nicht klären.“