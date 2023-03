Punktlandung von Jens Langeneke Diesen Erfolg konnte die Nachwuchsmannschaft von Fortuna feiern

Das war in gewisser Weise eine Punktlandung. Rechtzeitig zum Abschied von Frank Schaefer (der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums hat seine Tätigkeit bei der Fortuna mit Ablauf dieses Monats beendet) machten sowohl die rot-weißen U17- als auch die U19-Fußballer den Klassenerhalt in den beiden Junioren-Bundesligen perfekt. Die von Jens Langeneke trainierte U19 verschaffte sich die Planungssicherheit mit dem zweiten 1:0-Sieg in Folge. Wie schon eine Woche zuvor beim 1:0 über Meisterschaftsanwärter FC Schalke 04 reichte den Flingeranern erneut ein Distanzschuss, um den bereits feststehenden Absteiger Rot-Weiss Essen mit dem identischen Ergebnis in die Knie zu zwingen.