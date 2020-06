Fortunas Mittelfeldspieler hat Bänderverletzung auskuriert : Marcel Sobottka trainiert wieder

Düsseldorf Marcel Sobottka ist zurück im Fortuna-Training. Der Mittelfeldspieler mischte bei der ersten öffentlichen Einheit seit drei Monaten wieder mit. Offen ist noch, ob er am Samstag gegen den BVB im Kader stehen wird.

Danach zog sich Trainer Uwe Rösler mit seiner Mannschaft zur Vorbereitung auf die Partie am Samstag gegen Borussia Dortmund wieder in den in den abgeschirmten Bereich des Übungsgeländes im Arena-Sportpark zurückzogen.

Zurück im Training ist Marcel Sobottka. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Auswärtsspiel beim FC Bayern eine Bänderverletzung zugezogen und war dann in der Vorwoche in der Partie gegen die TSG Hoffenheim ausgefallen. Nun trainiert der 26-Jährige wieder mit dem Team. Offen ist noch, ob er schon am Samstag gegen den BVB im Kader stehen wird. Dagegen fehlte am Donnerstag Oliver Fink: Der 38-jährige Kapitän fällt mit einem Muskelfaserriss „bis auf Weiteres“ aus. Der Spaß an der Arbeit kommt bei den Fortunen derzeit aber nicht zu kurz. Am Donnerstag begann die Truppe nach dem Aufwärmen mit einem Ballspiel, bei dem nur die Hand und der Kopf zu Hilfe genommen werden durften. Die Spieler waren mit großer Begeisterung dabei. Im Anschluss spielten sie fangen, ehe sie zum Geheimtraining hinter den Sichtschutzzaun verschwanden.