Ex-Trainer von Fortuna Nur die Liebe zählt – Funkel muss noch schnell Lautern retten

Dimitrios Grammozis wurde wegen anhaltender Erfolglosigkeit nach nur 73 Tagen im Amt gefeuert. Nie zuvor in der Geschichte des viermaligen Meisters musste ein Coach nach so kurzer Zeit inmitten einer Saison gehen. „Der FCK reagiert mit der Freistellung auf die jüngsten sportlichen Ergebnisse in der Liga, die nicht die erhoffte positive Wendung genommen haben“, hieß es in der kurzen Mitteilung der Pfälzer vom Mittwochmorgen. Der Nachfolger des 45-Jährigen: Funkel (70). Und natürlich will es der Spielplan so, dass Funkel mit seinem neuen Arbeitgeber Fortuna am 27. Spieltag (31. März, 13.30 Uhr) auf dem Betzenberg empfängt.