Remis gegen den Favoriten aus Köln : Fortunas ersatzgeschwächte U23 gelingt die Überraschung

Düsseldorf Fortunas Regionalligaelf hat den Gästen aus Köln einen empfindlichen Rückschlag im Aufstiegsrennen verpasst. Die ersatzgeschwächten Düsseldorfer schafften die Überraschung und behielten einen Punkt in Flingern.

Die U23-Fußballer Fortuna Düsseldorfs entwickeln sich zum Angstgegner des SC Fortuna Köln in der Regionalliga West: In der Hinrunde trotzen die 95er dem Meisterschaftskandidaten bereits ein 0:0 ab. Mit dem 1:1 (1:0) im Rückspiel verpasste das Team von Trainer Nico Michaty den Gästen einen empfindlichen Rückschlag im Aufstiegsrennen. Die neuformierte Zwote beeindruckte insbesondere im ersten Durchgang mit einer starken Leistung.

Die „Zwote“ agierte von Anfang an forsch und selbstbewusst, bot sich mit dem Favoriten einen offenen Schlagabtausch. Düsseldorfs Torwart Dennis Gorka musste sich bei einem Schuss von Suheyel Najar strecken, lenkte den Ball aber zur Ecke (17.). Danach trumpften die Gastgeber auf. Davor Lovren scheiterte mit seinem Schuss nach einer Flanke von Takashi Uchino in der Mitte an Kölns Keeper Andre Weis, der per Fuß rettete (19.). Kurz danach war es Mert Göckan, der mit seinem beherzten Einsteigen den Ball kurz vor dem Kölner Strafraum eroberte. Die Flanke von Tim Köther vom linken Flügel köpfte Marcel Mansfeld in der Mitte zum 1:0 ein (22.).