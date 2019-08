Neben Marcel Sobottkla und Kasim Adams, die sich am Dienstag beim Testspiel in Meerbusch verletzt hatten, fehlte am Mittwoch auch Markus Suttner mit einer Magen-Darm-Infektion. Die Spieler, die im Test gegen Meerbusch zum Einsatz kamen, radelten am Mittwoch. So standen nur zwölf Spieler auf dem Platz.