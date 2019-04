Denn der 31-Jährige kann am besten Linksverteidiger Niko Gießelmann ersetzten, der sich beim 2:1-Sieg bei Hertha BSC einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hat. Suttner hatten zuletzt Leistenprobleme außer Gefecht gesetzt. „Das Spiel in Berlin kam ein, zwei Tage zu früh für mich. Für das Spiel gegen Bayern bin ich aber definitiv wieder fit und stehe bereit“, sagte Suttner nach dem Training am Mittwoch.