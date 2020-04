Panini-Album von RP und Fortuna : Lang (k)lebe Fortuna

Düsseldorf Fortuna und die Rheinische Post haben anlässlich des 125. Geburtstages des Vereins ein Panini-Sammelalbum veröffentlicht. Im RP-Shop können unsere Leser Sticker bestellen, um das Album mit vielen Legenden vollzukleben.

Auf Pausenhöfen und Spielplätzen, in Lehrerzimmern und Büroräumen sammeln Jung und Alt seit Jahrzehnten zu Welt- und Europameisterschaften Panini-Bildchen. Nun gibt es auch Fortunas Fußballwelt als Panini-Album und lässt die Herzen der Fans und Sammler höher schlagen – erstmals in der Vereinsgeschichte und pünktlich zum 125. Geburtstag des Klubs am 5. Mai.