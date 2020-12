Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Marcel Sobottka ist wieder fit. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Spiiiiiiieltag! Gut, aktuell ist die Vorfreude bei einigen vermutlich etwas getrübt. Aber hilft ja nix. Um 18.30 Uhr empfängt Fortuna den SV Darmstadt.

So ist es um das Personal bestellt Für Gökhan Gül, Emmanuel Iyoha und Florian Hartherz kommt die Partie definitiv noch zu früh. Kristoffer Peterson fällt gesperrt aus, er muss eine Partie aussetzen. Leonardo Koutris hat laut Trainer Uwe Rösler weiter nicht genug Körner im Köcher für eine ganze Zweitligapartie. Aber: Er wird im Kader stehen. Marcel Sobottka, der sich von einer Erkältung vollständig erholt hat, ebenfalls.

Das haben wir heute im Angebot Wir versorgen sie wie gewohnt mit allem, was sie rund um die Partie an Einordnungen brauchen. Im Liveticker berichten wir schon ab 18 Uhr über Aufstellungen und letzten Neuigkeiten. Nach dem Spiel folgt dann eine erste Einschätzung und ein Kommentar.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 4. Dezember – wir reisen ins Jahr 1976. Im Rheinstadion versammelten sich 16.000 Zuschauer beim Westschlager gegen RW Essen. Am Ende stand ein überraschendes Remis des Abstiegskandidaten aus dem Ruhrgebiet. Die Essener Bilanz der letzten 4 Jahre in Düsseldorf: 0 Punkte, 2:14 Tore.

Und auch an diesem Tag sprach lange nichts für RW. Nach 14 Minuten stand es bereits 2:0 für Fortuna. Torschütze zum 0:2 war der blutjunge, spätere Fortuna-Manager Frank Mill (18). Die 4:2-Führung nach 56. Minuten (Gerd Zimmermann mit 25m Granate unter die Torlatte) sorgte immer noch nicht für Ruhe.

Das Finale sollte es in sich haben. Das 4.4 fiel durch Foulelfmeter in der 79. Minute nach einem Foul von Baltes am späteren Fortunen Lund. Auf den Rängen blieb es dennoch ruhig. Eine Woche zuvor musste die Partie in Kaiserslautern nach einem Flaschenwurf noch abgebrochen werden.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Freitag lassen unsere Fortuna-Reporter den Laptop nicht tatenlos im Schrank. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic)