Training am Dienstag : Fortuna trainiert unter glühender Sonne

Foto: Falk Janning/Falk janning 20 Bilder Hitzeschlacht auf dem Trainingsplatz

Düsseldorf Fortuna biegt in der Vorbereitung auf die Saison auf die Zielgerade ein. In der vorletzten Woche vor dem ersten Pflichtspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Rot-Weiß Koblenz haben die Trainer noch einmal das Tempo angezogen.

Eine Hitzeschlacht war das Training am Dienstagmorgen. Trainer Friedhelm Funkel hatte den Beginn der Einheit zwar um eine Stunde vorverlegt und für neun Uhr angesetzt, doch zu dieser Zeit waren es auf dem schattenlosen Platz schon um die 30 Grad.

Zur Kühlung hatten die Betreuer Wassereimer um den Platz gestellt. Rücksicht auf die Temperaturen nahmen die Betreuer nicht. In der letzten Trainingswoche, an deren Ende kein Pflichtspiel steht, geht es noch einmal so richtig zur Sache.

Am Dienstag traten die Spieler eine Stunde lang im kräftezehrenden Drei-gegen-Drei-Spiel auf kleinem Feld gegeneinander an. Adam Bodzek, der die Aufwärmübungen und das Torschusstraining während der ersten halben Stunde der Übungseinheit mitgemacht hatte, stieg vor dem Beginn der harten Übung mit aus und trainierte unter Anleitung von Athletikcoach Robin Sanders individuell. Auch der verletzte Oliver Fink und der erkrankte Havard Nielsen waren nicht dabei. Dafür kickte Co-Trainer Axel Bellinghausen mit und demonstrierte, dass er noch nicht alles verlernt hat.