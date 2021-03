Rouwen Hennings: „Wir hatten heute eine Menge Chancen, haben über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht und wenig zugelassen. Einzig das Tor hat gefehlt. Es gibt solche Tage, an denen immer ein Fuß dazwischen ist oder der Torwart überragend hält. Es ist – vor allem so kurz nach dem Spiel – total ärgerlich und bitter. Sicherlich gibt aber auch viele gute Sachen, die man mitnehmen kann. Gegen Bochum wird es wieder ein ganz anderes Spiel. Wir haben heute gut verteidigt und viele gegnerische Möglichkeiten im Keim erstickt. Darauf wird es auch gegen den VfL ankommen. Aber wir müssen auch einen über die Linie drücken. Leider hat uns das Köbestrikot heute kein Glück gebracht. Mein Heimatverein, der VfL Oldesloe, spielt auch in Blau. Daher war es immerhin ganz schön, mal wieder in dieser Farbe aufzulaufen.“