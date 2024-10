Klare Worte vom 31-Jährigen Mit welchem Gefühl Fortuna-Kapitän Hoffmann in die Länderspielpause geht

Was war denn nicht gut? Zum einen war es die mangelnde Chancenverwertung der Rot-Weißen. Zum anderen auch die Art, wie die Rheinländer ihre Gegentore erhalten haben. „Gegen den HSV so häufig ins offene Messer zu laufen, das ist nicht gut“, meint Hoffmann. „Die Leistung und das Ergebnis muss man differenziert betrachten. Man kann uns nur vorwerfen, dass wir uns auskontern lassen und in der gegnerischen Box zu schlecht waren.“