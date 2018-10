Mit der letzten Aktion des Spiels gelingt der Regionalliga-Mannschaft am Samstagnachmittag in der Partie gegen Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn der Ausgleich zum 1:1. In der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielt Mittelfeldspieler Dustin Willms (Trikotnummer 19) mit dieser Aktion der umjubelte Treffer zum verdienten Unentschieden.